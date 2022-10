Khoa học và Đời sống số 41/2022

NĂM THỨ 64 THỨ NĂM (13/10/2022), SỐ 41 (4251) HÀ NỘI: Có nên phá dỡ Khu tập thể Hoá chất, Rau quả Nông sản? Có xe, khôngmua được xăng…chạy kiểu gì? VIÊN GIẶT KHÁNG KHUẨN: Của rẻ là…của ôi 4 13 20 TPCNOvaQPlus tiếp tục lừa dối…"nổ" công dụng chữa vô sinh? 6 3 21 BẮC NINH: Làmgiàu… Việc Nhà nước trừng trị thẳng tay những người làm ăn phi pháp, coi thường pháp luật cho thấy lưới trời lồng lộng nhưng gian thương khó thoát được công lý. doanh nhân kiếm tiền bất chấp "gặt" trái đắng Bến bãi "bămnát" bờ sôngĐuống

CHUYỂN ĐỘNG 247 Số 41 (4251) Thứ Năm (13/10/2022) 2 Nghị định số 59/2022 có hiệu lực từ 20/10 quy định người có tài khoản định danh mức 2 được sử dụng tất cả tiện ích đã tích hợp giấy tờ như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, thanh toán hóa đơn điện tử. Theo Bộ Công an, tài khoản định danh điện tử có 2 mức độ. Mức độ 1 gồm những thông tin cá nhân và ảnh chân dung, người dân được sử dụng một số tính năng cơ bản như: Giải quyết dịch vụ công trực tuyến về thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng... Ở mức 2, tài khoản có thêm thông tin về sinh trắc học của công dân (vân tay). Với tài khoản này, người dân được sử dụng tất cả tiện ích đã tích hợp các loại giấy tờ gồm: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, thanh toán nhiều loại hóa đơn điện tử (điện, nước, chuyển tiền...). Từ ngày 20/10, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân Việt Nam có giá trị tương đương căn cước công dân gắn chip. Theo đó, người dân có thể dùng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 khi thực hiện các giao dịch mà cần có CCCD. Lúc đó, tài khoản định danh mức 2 có giá trị cung cấp thông tin về các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ vào tài khoản để các đơn vị hành chính đối chiếu khi công dân giao dịch. HÀ THU Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ Trong cuộc bỏ phiếu ngày 11/10 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Đại hội đồng LHQ đã bầu 14 quốc gia làm thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025, trong đó có Việt Nam, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao. Theo UNWebTV, Việt Nam nhận được 145 phiếu trên tổng số 189 phiếu, chiếm gần 80%, thuộc nhóm cao nhất, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các ứng viên rất quyết liệt. 14 thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025 gồm: Algeria, Bangladesh, Bỉ, Chile, Costa Rica, Gruzia, Đức, Kyrgyzstan, Maldives, Moroco, Romania, Nam Phi, Sudan và Việt Nam. Các thành viên LHQ tham gia ứng cử được chia thành 5 khu vực địa lý, trong đó nhóm châu Á - Thái Bình Dương là khu vực có sự cạnh tranh cao nhất với 7 nước giới thiệu ứng cử từ giữa năm 2020, nhưng một nước rút ứng cử vào phút chót. Việt Nam được các thành viên ASEAN nhất trí ủng hộ là ứng viên duy nhất của khối cho vị trí này, đồng thời cũng là ứng viên châu Á duy nhất của Cộng đồng Pháp ngữ. Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ sau lần đầu vào năm 2013, nhiệm kỳ 2014-2016. Các thành viên đoàn Việt Nam tại cuộc bỏ phiếu bầu Hội đồng Nhân quyền LHQ ở New York ngày 11/10. Ảnh: BNG. MINH ANH Bị lừa hơn 3 tỉ đồng vì bẫy cộng tác viên online Công an TP Hà Nội vừa cho biết, các đơn vị chức năng đang xác minh, điều tra vụ việc nghi bị lừa hơn 3 tỉ đồng vì sập bẫy cộng tác viên online. Cuối tháng 9/2022, chị L (38 tuổi, trú quận Thanh Xuân) lên mạng tìm việc làm online. Chị nhận được lời mời cộng tác viên làm nhiệm vụ hưởng hoa hồng. Tin lời, chị L cài đặt ứng dụng “Lark”, tạo tài khoản theo hướng dẫn và bắt đầu làm nhiệm vụ. Khi nạp số tiền 366 ngàn đồng và 375 ngàn đồng, chị nhận được thông báo hưởng 1 triệu đồng. Thấy kiếm tiền đơn giản, chị tiếp tục thực hiện bốn nhiệm vụ và nạp tổng số tiền 80 triệu đồng nhưng các đối tượng yêu cầu cần nạp số tiền lớn hơn mới được rút tiền. Chị L tiếp tục nạp thêm hơn 200 triệu đồng thì các đối tượng báo chị cài sai ID tài khoản. Để chứng minh mình không sai, chị L nộp thêm hơn 300 triệu nữa mới được giải ngân. Sau nhiều lần giải trình như vậy, chị đã chuyển 3,24 tỉ đồng vào tài khoản của các đối tượng lừa đảo. Chờ mãi không nhận được tiền, chị L mới biết mình bị lừa và đến công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy trình báo. Theo cơ quan công an, dù đã có nhiều cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn mất cả tỉ đồng bởi chiêu trò làm cộng tác viên online. Phát biểu tại buổi lễ, TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, có thể tự hào rằng, Khoa học và Đời sống là một trong số ít tờ báo trong làng báo chí cách mạng Việt Nam có bề dày truyền thống và khẳng định được sức sống mạnh mẽ trong lòng bạn đọc và tầm ảnh hưởng trong dư luận xã hội. Chủ tịch Phan Xuân Dũng khẳng định, lãnh đạo VUSTA sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ cho Báo Tri thức và Cuộc sống cũng như các cơ quan báo chí trực thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam, đồng thời coi báo chí là thế mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức, tri thức khoa học và công nghệ, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp Hội Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Tri thức và Cuộc sống cho biết, thực hiện quy hoạch báo chí, từ ngày 01/01/2021, Báo Tri thức và Cuộc sống đón nhận sự sáp nhập của “anh cả” Khoa học và Đời sống – một trong 15 cơ quan báo chí thâm niên nhất trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, với bề dày thành tích, uy tín cùng với Báo điện tử Kiến Thức, Báo điện tử Tầm Nhìn và Báo Đất Việt. “Chúng tôi đặt mục tiêu kế thừa truyền thống vẻ vang của Khoa học và Đời sống, đồng thời không ngừng đổi mới, thực hiện chuyển đổi số báo chí toàn diện, ứng dụng công nghệ 4.0, “đa phương tiện đa nền tảng” nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh, nội dung của các loại hình in, điện tử trong hệ thống Báo Tri thức và Cuộc sống, đặc biệt số hoá ấn phẩm Khoa học và Đời sống đáp ứng nhu cầu báo chí hiện đại, luôn giữ vững vai trò tiên phong trong việc xây dựng và phát triển bền vững Báo Tri thức và Cuộc sống”, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Tổng Biên tập phụ trách phát biểu tại buổi lễ. Về sự kiện ra mắt Văn phòng đại diện tại TPHCM, bà Nguyễn Thị Mai Hương nhấn mạnh, đây là sự kiện đánh dấu bước tiến mới của Báo Tri thức và Cuộc sống tham gia vào dòng chảy và nhịp đập của Thành phố năng động nhất Việt Nam. Báo Tri thức và Cuộc sống hy vọng luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính quyền địa phương; của các cơ quan chỉ đạo báo chí, quản lý Nhà nước về báo chí và bạn đọc, đối tác, đồng nghiệp…”. Tại buổi lễ, Nhà báo Đinh Thị Anh - Nguyên Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Khoa học và Đời sống (nay là ấn phẩm in Khoa học và Đời sống) nhớ lại, Báo Tri thức và Cuộc sống chính thức ra mắt ngày 27/4/2021, sau đó ít lâu dịch bệnh Covid-19 truyền lan khắp đất nước. Thực hiện biện pháp 5K để phòng chống dịch bệnh đã ảnh hưởng tới hoạt động của nhiều ngành nghề, trong đó có báo chí. Nhưng với sự năng động sáng tạo trong hoạt động nên Báo Tri thức và Cuộc sống đã vượt qua được thử lửa đầu tiên, trụ vững và mở rộng hoạt động như hôm nay. Để đánh dấu sự trưởng thành đó, Nhà báo Đinh Thị Anh đề xuất, nên chăng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Ban Biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống xem xét đổi tên ấn phẩm in Khoa học và Đời sống thành báo in Tri thức và Cuộc sống, kế thừa điểm mạnh của tờ báo bước sang tuổi 64, từ đó vững bước tiến lên trong giới báo chí nước nhà, đáp lại lòng tin cậy của bạn đọc và đối tác. THIÊN TUẤN Báo Tri thức và Cuộc sống ra mắt Văn phòng Đại diện tại TPHCM Tài khoản định danh điện tử mức 2 sẽ có giá trị như CCCD Nghi lễ ra mắt Văn phòng Đại diện Báo Tri thức và Cuộc sống tại TPHCM.

CHUYỂN ĐỘNG 247 Số 41 (4251) Thứ Năm (13/10/2022) 3 hi nhận tại TPHCM, Hà Nội trong những ngày gần đây cho thấy tình trạng “cầu xăng” leo thang trong khi “cung” nhỏ giọt… người chạy ô tô chỉ biết ngậm ngùi “xe ơi… đắp chiếu nhé”. l Việc tự ý ngưng bán xăng dầu là vi phạm quy định, vậy hành vi này sẽ bị xử lý thế nào? Người vi phạm có thể sẽ bị xử phạt hành chính, bị áp dụng các biện pháp trong đó có thể tước giấy phép kinh doanh có thời hạn. Theo Điều 35 Nghị định 99/2020/ NĐ-CP, phạt tiền từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc so với thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; Không bán hàng, ngừng bán hàng khi Có xe, khôngmua được xăng… chạy kiểu gì? chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; Giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Ngoài ra còn hình thức xử phạt bổ sung như tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều này. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và 5 Điều này. Như vậy, cở sở kinh doanh xăng dầu chỉ được không bán hàng, ngừng bán hàng khi có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Bởi vậy, theo quy định của pháp luật trường hợp cơ sở kinh doanh xăng dầu tự ý đóng cửa, không bán xăng dầu được xem là vi phạm pháp luật. Trách nhiệm của cơ quan chức năng quản lý xăng dầu l Ở góc độ quản lý, các cơ quan chức năng cần có những biện pháp gì để điều tiết tình trạng ngưng bán xăng, bán cầm chừng, nhỏ giọt? - Cơ quan chức năng cần xem xét rà soát xử lý các trường hợp cây xăng từ chối bán cho khách hàng. Mặc dù pháp luật chưa quy định cụ thể về hành vi bán cầm chừng, nhưng nếu khách hàng đề nghị đổ đầy bình xăng hoặc can xăng mà cửa hàng bán lẻ xăng dầu không đáp ứng, cũng có thể được coi là hành vi từ chối bán mà không có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Hành vi vi phạm nghiêm trọng thì có thể bị tước giấy phép một thời hạn nhất định. Những ngày gần đây rất nhiều thông tin về việc các cây xăng bán lẻ ở một số khu vực không tuân thủ quy định của pháp luật về mua bán xăng dầu gây bức xúc trong dư luận. Bởi vậy các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý các cây xăng vi phạm theo quy định của pháp luật. l Việc đảm bảo cung ứng xăng dầu, bình ổn thị trường, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia là trách nhiệm chính của liên Bộ Công Thương - Tài chính? - Việc quản lý giá xăng dầu, hoạt động kinh doanh xăng dầu trong nước chưa tốt dẫn đến dư luận bức xúc về việc cửa hàng xăng dầu từ chối bán hàng ở những thời điểm chuẩn bị tăng giá. Trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trước tiên thuộc về Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, các lực lượng chức năng như cảnh sát kinh tế, quản lý thị trường, chính quyền địa phương cũng có trách nhiệm trong công tác quản lý, kiểm soát tình hình buôn bán xăng dầu trong nước và trên địa bàn địa phương mình.n Chiều 11/10, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng, nhưng tình hình cung ứng xăng dầu vẫn căng thẳng. Tại TPHCM, nhiều cửa hàng trong tình trạng hết xăng, bán cầm chừng. Nhiều cây xăng chỉ bán 20.000 - 30.000 đồng cho xe máy, ô tô không bán. Tại Hà Nội, người dân phải xếp hàng dài, rồi đội mưa, thức khuya, đợi chờ để mua xăng… PV Khoa học và Đời sống đã có cuộc trò chuyện với tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) liên quan vấn đề trên. Cơ sở bán lẻ xăng dầu không được tự ý đóng cửa, ngừng bán l Những ngày qua, một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu xin đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh, bán cầm chừng tại một số tỉnh, thành như TPHCM, An Giang, Bình Phước, Đắk Lắk…và mới đây là Hà Nội. Điều này có bất thường? - Bộ Công Thương cho biết, nguyên nhân của hiện tượng trên do các chi phí kinh doanh xăng dầu tăng mạnh, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu không có đủ nguồn tài chính để nhập hàng nên chủ yếu chỉ duy trì lượng hàng đủ để cung cấp cho hệ thống phân phối của doanh nghiệp mình và duy trì lượng dự trữ tồn kho theo quy định. Nhiều doanh nghiệp đã giảm mạnh chiết khấu bán hàng để hạn chế việc lấy nhiều hàng của các đại lý bán lẻ, dẫn đến doanh nghiệp bán lẻ kinh doanh thua lỗ. Ngoài ra, một số địa phương cũng xảy ra thiếu hụt nguồn cung cục bộ. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, các cơ sở bán lẻ xăng dầu phải tuân thủ các quy định của pháp luật về điều kiện bán, khi ngưng bán cũng phải báo cáo với các cơ quan chức năng. Việc bán phải theo đúng giá Nhà nước quy định, theo từng lần điều chỉnh. Điều 26 Nghị định 83/2014/NĐCP một số quy định được sửa đổi bởi khoản 21 Điều 1 Nghị định 95/2021/ NĐ-CP, cơ sở kinh doanh xăng dầu phải thông báo bằng văn bản về thời hạn ngừng bán xăng dầu cho Sở Công Thương nơi cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu và phải nêu rõ lý do ngừng bán xăng dầu. Cơ sở kinh doanh xăng dầu không được tự ý đóng cửa, ngừng bán xăng dầu mà phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền biết. G Hà Nội – TPHCM có bao nhiêu phương tiện sẽ “khát xăng”? Sở GTVTTPHCM cho biết, tính đến đầu năm 2022, tổng số phương tiện đang quản lý trên địa bàn thành phố là gần 8,5 triệu xe. Trong đó, có 820.000 xe ô tô và hơn 7,6 triệu xe mô tô, gắn máy. Tại Hà Nội, tính đến tháng 6 năm 2022, số xe toàn thành phố đang quản lý là khoảng 7,6 triệu xe. Trong đó, có trên một triệu ôtô, khoảng 6,4 triệu xe máy. Thống kê trên cho thấy, việc thiếu xăng dầu xảy ra sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, đời sống người dân, làm đình trệ sản xuất, kinh doanh. HẢI NINH Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) Cây xăng dừng bán vì chiết khấu 0 đồng, doanh nghiệp thua lỗ ẢNH: TUOITRETHUDO Vẫn cơ bản đáp ứng đủ cho nhu cầu tiêu dùng xăng dầu Bộ Công Thương khẳng định dù có sự thiếu hụt xăng, dầu cục bộ tại một số cửa hàng của thương nhân đầu mối, gây gián đoạn hoạt động kinh doanh, song tồn kho xăng, dầu của các doanh nghiệp vẫn cơ bản đáp ứng đủ cho nhu cầu tiêu dùng xăng, dầu trong nước. Nguồn cung xăng, dầu cũng vẫn liên tục được bổ sung từ nguồn nhập khẩu và mua trong nước. Trách nhiệm thuộc Bộ Công Thương Trả lời báo chí ngày 10/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, công tác quản lý doanh nghiệp đầu mối, doanh nghiệp phân phối và doanh nghiệp bán lẻ thuộc về trách nhiệm của Bộ Công Thương, do đó việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu, đảm bảo các chi phí trung gian, tiết giảm chi phí quản trị doanh nghiệp xăng dầu thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương và các doanh nghiệp. Bộ Công Thương: Bộ Tài chính:

Số 41 (4251) Thứ Năm (13/10/2022) 4 NGHE & NHÌN UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố đợt 2, trong đó Khu tập thể Hóa chất và Khu tập thể Rau quả nông sản (số 135 NguyễnVănCừ, phườngNgọc Lâm, quận Long Biên) có trong danh mục nhà chung cư thuộc trường hợp phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Theo ý kiến của đa số người dân, hai khu tập thể này được sử dụng từ năm 1988-1989, đến nay được hơn 30 năm nên đã xuống cấp và rất mong được cải tạo xây mới. “Dự án này đã được khảo sát từ hơn 10 năm nay. Khi có trường hợp xuống cấp hỏng ở đâu, người dân sẽ tự sửa ở đó, cầm cự qua ngày tháng, đợi dự án cải tạo đợt này”, ông Vũ Đình Khang, Trưởng ban quản trị tòa nhà khu tập thể Rau quả nông sản cho biết. Tuy nhiên, một bộ phận khác lại cho rằng nơi này so với nhiều khu tập thể khác trên địa bàn Hà Nội vẫn khá tốt... Được biết, Khu tập thể Hóa chất và Rau quả nông sản, UBND Thành phố giao Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Gia Bảo và CTCP Sông Hồng 10 thực hiện nhiệm vụ khảo sát, điều tra xã hội học nghiên cứu lập dự án cải tạo tại VB số 3856/VP-XD ngày 26/11/2009. Khoa học và Đời sống xin giới thiệu chùm ảnh “Điều trông thấy ở Khu tập thể Hóa chất và Khu tập thể Rau quả nông sản”: TRẦN HẢI Với tuổi đời hơn 30 năm, Khu tập thể Hoá chất và Rau quả nông sản - số 135 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội đang có nhiều ý kiến trái chiều của người dân về việc phá dỡ, xây mới. Khu tập thể Hóa chất và Rau quả nông sản nằm ở số 135 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. HÀ NỘI: Khu tập thể Hóa chất có 5 tầng, hiện tại người dân vẫn đang sinh sống tại đây. Ông Vũ Đình Khang, Trưởng ban quản trị tòa nhà khu tập thể Rau quả nông sản cho biết, do được xây dựng chủ yếu là vôi vữa, ít xi măng, chịu lực chính bằng tường nên khu tập thể đã xuống cấp, có tình trạng thấm dột sau mỗi trận mưa. Bà Nguyễn Thị Hưng khu tập thể Hóa chất cho biết, bà về đây từ năm 1989, nhà xây đã lâu, mưa thì dột, nắng thì rất nóng, tường ngấm xung quanh. Khổ nhất là các hộ trên tầng 5 khu tập thể. Chiếc đèn tuýp không thể bật sáng được do cắt điện vì tường ngấm ẩm, tránh giật điện. Bà Hường đã căng tấm bạt trên trần nhà để tránh nước mưa dột ngấm qua trần. Tấm bạt căng nước đã được chọc thủng lỗ cho nước mưa chảy xuống. Các bậc cầu thang đã nứt vỡ lớp vữa bên ngoài. Thông báo tạm ngừng cấp nước trước một phòng đang khóa cửa. Cánh cửa sắt bên ngoài căn hộ phòng 504 của bà Nguyễn Thu Hường bị gỉ sét chặt cứng, mỗi khi mở ra đều có tiếng kêu kẹt kẹt.

Số 41 (4251) Thứ Năm (13/10/2022) 5 SỨC KHỎE MỚI núp bóng thuốc lá điện tử?! gộ độc ma túy vì hút thuốc lá điện tử khiến nhiều thanh, thiếu niên nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Điều này đang trở lên phổ biến, nhưng không mấy ai dễ nhận biết. THÚY NGA Theo khảo sát của PV Khoa học và Đời sống, tuần nào Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai cũng tiếp nhận điều trị bệnh nhân ngộ độc sau khi sử dụng thuốc lá điện tử như kích thích tăng cường ảo giác, tăng huyết áp, tụt huyết áp, yếu cơ, suy tim, suy thận... Hôn mê, tử vong vì “thử” thuốc lá điện tử Cuối tháng 8/2022 trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip ghi lại hình ảnh hai nam sinh Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt Đức (Hà Tĩnh), có nhiều biểu hiện bất thường, nghi bị “ngáo đá” sau khi được bạn cho hút thuốc lá điện tử... Sáng 22/8, Trường THPT Yên Hưng, Quảng Ninh đã đưa nhóm gồm 5 học sinh nam và 2 học sinh nữ đi cấp cứu vì biểu hiện chóng mặt, buồn nôn. Nguyên nhân là vào giờ học trong sáng cùng ngày, 1 học sinh nữ đã mang đến lớp thuốc lá điện tử và rủ cả nhóm bạn hút thử, gần vào tiết 1, nhóm 7 học sinh tham gia được xác định ngộ độc. Cũng tháng 8/2022, Bệnh viện 199 (Đà Nẵng) tiếp nhận điều trị cho 1 nam thanh niên 18 tuổi hôn mê sau khi hút thuốc lá điện tử bơm tinh dầu. Cuối tháng 9/2022, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận bệnh nhân nữ 14 tuổi trong tình trạng hôn phần lớn là do ngộ độc ma túy” – TS.BS Nguyên nhận định. Ngoài nicotine, thuốc lá điện tử còn có đến 15.500 hương liệu tạo mùi khác nhau. Các chất này khi bị đốt cháy gây kích ứng đường hô hấp, tổn thương phổi nguy cơ gây ngộ độc, tổn thương các cơ quan nội tạng, làm tăng nguy cơ ung thư cho người hút. Chưa kể trong thuốc lá điện tử còn có các thành phần phụ gia rất phức tạp, thay đổi theo thời gian, theo thị hiếu và rất tùy tiện, thậm chí phối trộn cả ma túy gây ra các ngộ độc cấp tính, tác động tới thần kinh làm cho người sử dụng bị kích thích, lẫn lộn, hôn mê, co giật, rối loạn tâm thần. Vì vậy, phụ huynh cần nâng cao cảnh giác đề phòng con em bị dụ dỗ dùng các chất gây nghiện nguy hiểm do ngày càng có quá nhiều loại ma túy mới xuất hiện, núp bóng dưới nhiều loại thuốc, trò chơi mà không dễ nhận biết, TS.BS Nguyên khuyến cáo. Về tác hại của thuốc lá điện tử chứa nicotin, BSCKII Trần Thanh Thảo, Sở Y tế Tiền Giang cũng cho biết, nicotine là chất gây nghiện, người sử dụng bắt buộc phải dùng tiếp, nếu không sẽ vật vã khó chịu, không dứt ra được. Nicotine trong thuốc lá điện tử gây hại cho sự phát triển não bộ ở trẻ em, làm suy giảm trí nhớ, làm giảm lưu lượng máu, nguy cơ đau thắt ngực, suy tim, đột quỵ; suy giảm miễn dịch, giảm sức đề kháng, với phụ nữ có thai gây sinh non, thai chết lưu... Hơn nữa, thuốc lá điện tử được chứng minh đã gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư phổi, hen, đột quỵ não, tim mạch, ung thư...n Gõ từ khóa “ma túy thuốc lá điện tử” trên Google chỉ trong 0,44 giây đã ra kết quả 6.620.000 bài viết, cho thấy hình thức này đang được các tội phạm ma túy mạnh tay “khai thác” do mới lạ và dễ “qua mặt” cơ quan chức năng. N mê, kích thích nhiều, tím tái, đồng tử giãn, nguy cơ suy hô hấp và tử vong. Theo lời kể, bệnh nhân cùng nhóm bạn được cho một loại thuốc lá điện tử, sau khi hút thử, bệnh nhân co giật, mất ý thức. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc và phơi nhiễm hoá chất có hại, theo dõi ngộ độc nicotine. Đáng chú ý, chỉ trong khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận ít nhất 5 trường hợp bệnh nhân là học sinh nhập viện do ngộ độc nicotine sau khi hút thuốc lá điện tử. Nhiều trường hợp ma tuý “núp bóng” thuốc lá điện tử bị phát hiện. Nicotine gây ngộ độc, ung thư TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc, BV Bạch Mai cho biết, các ca ngộ độc thuốc lá điện tử đã và đang điều trị tại Trung tâm hầu hết là người trẻ, độ tuổi 20 và có những trường hợp là học sinh THPT. “Các ca “ngất xỉu, vật vã, kích thích” sau khi hút thuốc lá điện tử điều trị tại Trung tâm và nhiều cơ sở y tế trên cả nước đang gặp phải trong thời gian qua BS Trịnh Thế Cường, tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa và cao học chuyên khoa sâu về ung thư phổi, ung thư vú tại Trường Đại học Y Hà Nội. Là bác sĩ chuyên sâu về nội chung, có chứng chỉ siêu âm, BS Trịnh Thế Cường nhiều năm trực cấp cứu và hồi sức cho bệnh nhân, thường xuyên đi các tỉnh khám sức khỏe cho công nhân, cán bộ và bà con. Ngoài công việc tư vấn, BS Trịnh Thế Cường còn tham gia chăm sóc nhẹ tại nhà cho các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Năm 2021, BS Trịnh Thế Cường đã lập trang “Group Hỗ trợ bệnh nhân ung thư phổi” và Page “Bác sĩ ung thư” để cung cấp các thông tin về chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân Ung thư phổi nói riêng và ung thư nói chung. Đây cũng là nơi chia sẻ của người nhà và bệnh nhân ung thư, cùng giúp nhau vượt qua căn bệnh này. BSCườnghiệnđang công tác tại KhoaHóa chất, Bệnh viện E TƯ. Bệnh nhân ung thư cần tư vấn có thể trực tiếp trao đổi trên trang: Group Hỗ trợ bệnh nhân ung thư phổi và Page Bác sĩ ung thư https:// www.facebook.com/groups/6883728151653320, hoặc số ĐT BS Trịnh Thế Cường: 0972685636. T.NGA Mắc ung thư phổi, tư vấn bác sĩ nào? Tại Việt Nam, tỷ lệ giới trẻ sử dụng thuốc lá điện tử đang gia tăng nhanh chóng. Năm 2015 tỷ lệ này chỉ là 0,2%, đến năm 2019, có đến 2,6% học sinh trong độ tuổi từ 13-17 hút thuốc lá điện tử (theo Điều tra sức khoẻ học sinh toàn cầu của WHO tại 21 tỉnh, thành phố của Việt Nam). Tại Hà Nội, tỷ lệ thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử gia tăng, trong đó học sinh lớp 8 - 12 là 8,35%; lớp 10 - 12 là 12,6%; với nữ là 4,8%, nam là 12,4% (theo Nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách y tế). Cô gái 20 tuổi, hôn mê sâu, suy tim, tổn thương não lan tỏa tất cả vị trí, tổn thương gan... do ngộ độc chất ma túy thế hệ mới có trong thuốc lá điện tử. BS Trịnh Thế Cường. Nhiều trường hợp ma tuý “núp bóng” thuốc lá điện tử bị phát hiện. QUÉT QRCODE ĐỌC CHI TIẾT

Số 41 (4251) Thứ Năm (13/10/2022) 6 SỨC KHỎE MỚI Theo tìm hiểu của PV Khoa học và Đời sống, cuối tháng 9/2022, TPCN OvaQ Plus đã bị Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cảnh báo về quảng cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm là thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên đến nay, các quảng cáo này vẫn giữ nguyên. Bị cảnh báo, vẫn cố tình sai phạm? Ngày 28/9/2022, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) đã có văn bản cảnh báo người tiêu dùng nên thận trọng với sản phẩm bảo vệ sức khỏe OvaQ Plus bởi trên trang thương mại điện tử Shopee, 2 website là nhathuocthanhbinh.vn và chiaki.vn đăng tải nội dung quảng cáo sai phạm về thực phẩm chức năng (TPCN) OvaQ Plus, gây hiểu nhầm sản phẩm này có tác dụng như thuốc chữa bệnh. Cục ATTP cho hay, thực phẩm bảo vệ sức khỏe OvaQ Plus đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 3309/2018/ĐKSP ngày 7/6/2018 cho Công ty CP Công nghệ hóa dược quốc tế Tây Âu (địa chỉ TT7 C2 Khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội), tuy nhiên sản phẩm này chưa được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Thế nhưng, thời điểm hiện tại, trên nhiều website vẫn đăng tải OvaQ Plus là thuốc chữa hiếm muộn, chữa đa nang buồng trứng. Người tiêu dùng có thể bị đánh lừa bởi nội dung quảng cáo này. Cụ thể, tại website vẫn ngang ngược được quảng cáo online là thuốc chữa hiếm muộn, chữa đa nang buồng trứng… Nhà sản xuất, nhà cung cấp đang cố tình lừa dối người tiêu dùng? TPCNOvaQPlus nhathuocthanhbinh.vn, sản phẩm OvaQ Plus được quảng cáo là “Thuốc bổ trứng OvaQ Plus” và “được các chuyên gia hiếm muộn tại nhiều bệnh viện lớn trên cả nước khuyên dùng”. Đối tượng sử dụng mà sản phẩm này đề cập đến gồm: “Phụ nữ mắc bệnh đa nang buồng trứng, kinh nguyệt không đều, chu kì rụng trứng không đều, rong kinh, vô kinh đang mong con; Phụ nữ đang điều trị vô sinh, hiếm muộn hoặc Vô sinh xảy ra khi một cặp vợ chồng cố gắng mang thai trong ít nhất 1 năm nhưng không thành công. Vô sinh nữ chiếm khoảng 1/3 trường hợp, nguyên nhân khó chẩn đoán hơn nam giới. BS Phó Đức Nhuận, Bệnh viện Phụ sản TƯ cho biết, nguyên nhân gây vô sinh khá nhiều và phức tạp. Như dị tật bẩm sinh ở đường sinh dục; hoạt động không bình thường của hệ thống nội tiết trong cơ thể, đặc biệt là các tuyến trên não (vùng dưới đồi, tuyến yên) và ở buồng trứng; các bệnh nội khoa: viêm nhiễm đường sinh dục từ ngoài vào trong... gây tắc vòi trứng, dính tử cung, chít hẹp tử cung, thay đổi môi trường âm đạo... khiến không thể thụ thai được. Theo BSCKI Lê Thị Phương, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long, những thay đổi chu kỳ kinh nguyệt và rụng trứng có thể là triệu chứng của D-chiro-Inositol, Acid Folic và N-Acetyl L - Cystein cùng Vitamin E, đây là những hoạt chất rất cần thiết cho phụ nữ đa nang buồng trứng, rối loạn kinh nguyệt, rối loạn hormon... Ngoài ra, sản phẩm OVaQ Plus còn được quảng cáo giúp phòng ngừa tiểu đường thai kì, ngăn ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Nhiều website khác như: thuocuytin.com.vn, nhathuocsuckhoe. MINH CHÂU trong quá trình can thiệp các biện pháp sinh sản như kích trứng, IUI, IVF”. Đồng thời, bài viết quảng cáo cũng không ngần ngại sử dụng từ chuyên môn là “thuốc” và khẳng định: OvaQ Plus được nghiên cứu với công thức hiệu quả gấp 3 lần OvaQ1, ngoài các thành phần là vitamin, khoáng chất cần thiết cho quá trình mang thai và thụ thai, thuốc OvaQ Plus còn chứa các thành phần nổi bật là Myo-Inositol, Dấu hiệu nhận biết vô sinh nữ Bằng những lời quảng cáo “có cánh”, xoáy vào nỗi đau không con của những gia đình hiếm muộn, Công ty CP Công nghệ hóa dược quốc tế Tây Âu đã thổi phồng công dụng thực sự của OvaQ Plus, biến một loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe thành phương thuốc chữa hiếmmuộn. TPCN OvaQ Plus trên một số trang web nhà thuốc tiếptục lừadối…“nổ”côngdụng

Số 41 (4251) Thứ Năm (13/10/2022) 7 SỨC KHỎE MỚI Hội chứng buồng trứng đa nang là bệnh gây ra do tình trạng rối loạn nội tiết và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây vô sinh do không rụng trứng hay rối loạn phóng noãn. BSCKII Phạm Thuý Nga, Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản và Nam học, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, hội chứng buồng trứng đa nang có tên khoa học là polycystic ovary syndrome (PCOS), là rối loạn nội tiết thường gặp ở nữ giới. Buồng trứng xuất hiện nhiều nang nhỏ (từ 6 - 10 nang < 10mm) do nang noãn không phát triển được, trứng không thể trưởng thành và không có hiện tượng rụng trứng. Nguyên nhân gây bệnh có thể do nhiều yếu tố, với biểu hiện thường gặp như: béo phì kiểu bụng, vòng kinh không phóng noãn dưới dạng không đều hay không thường xuyên, dẫn đến chu kỳ kinh nguyệt bị rối loạn (vô kinh - thiểu kinh - đa kinh, rong kinh, nặng hơn nữa là tình trạng xuất huyết ở tử cung), tình trạng kháng insulin dẫn đến một loạt rối loạn chuyển hóa khác gây cao huyết áp, rối loạn lipid máu (tăng triglyceride, tăng LDL, giảm HDL, tăng vòng bụng)... Cường androgen buồng trứng dẫn đến các triệu chứng như: rậm lông, mụn trứng cá, hói đầu, rụng tóc. Buồng trứng đa nang có thể xảy ra ở tuổi rất trẻ (11 tuổi). Người mắc có nguy cơ bị các vấn đề sức khỏe khác như 50% sẽ bị đái tháo đường trước 40 tuổi, đột quỵ tim tăng hơn so với người cùng tuổi, cao huyết áp; cholesterol, mỡ máu cao và dễ bị ngưng thở khi đang ngủ. Hiện nay chưa có phương thức điều trị đặc hiệu cho buồng trứng đa nang. Việc điều trị thay đổi theo mục đích: điều trị triệu chứng cường androgen hay điều trị vô sinh. Bệnh nhân không có nhu cầu có con, có thể dùng thuốc nội tiết để giảm các triệu chứng của hội chứng này như kinh không đều, rậm lông, ngăn ngừa sự xuất hiện của một số nguy cơ lâu dài sau này. Điều trị vô sinh, hiếm muộn, có nhiều phương thức can thiệp như: Giảm cân; điều trị bằng thuốc nội tiết để chống hiện tượng nam hóa, kích thích rụng trứng; phẫu thuật xẻ, đốt nang buồng trứng để tái tạo khả năng rụng trứng tự nhiên; dùng các biện pháp hỗ trợ sinh sản: bơm tinh trùng vào lòng tử cung (IUI), thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)… THÚY NGA com, thegioithuoc.net, nhathuoc24h. vn… cũng có quảng cáo tương tự về công năng của sản phẩm OVaQ Plus. TPCN hóa thuốc chữa bệnh - hiểm họa khó lường Theo các chuyên gia, mục đích của việc quảng cáo sản phẩm TPCN có tác dụng như thuốc chữa bệnh nhằm mục đích duy nhất là đẩy mạnh doanh số bán ra, tăng lợi nhuận. Nhiều người tiêu dùng biết rõ thuốc có tác dụng điều trị, còn TPCN chỉ có tác dụng hỗ trợ nhưng khi có bệnh lại không đủ tỉnh táo để phân biệt. Quan niệm “có bệnh thì vái tứ phương” cũng là một nguyên nhân khiến người tiêu dùng đổ tiền vào TPCN mà không tìm hiểu kỹ càng. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Luật An toàn thực phẩmquy định thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplement, Dietary Supplement) là những sản phẩm được dùng để bổ sung thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể, giảm nguy cơ mắc bệnh. Các sản phẩm TPCN không có Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật để quyết định mua và sử dụng sản phẩmTPCN vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế. Cáchđiều trị buồng trứngđanang khả năng chữa bệnh hay tiêu giảm căn nguyên của bệnh, vì thế, những quảng cáo về công dụng thần kỳ, gây hiểu lầm là thuốc chữa bệnh đều là những quảng cáo “nổ” vi phạm quy định, người tiêu dùng cần tỉnh táo và cảnh giác. Thực tế hiện nay, nhiều bệnh nhân do tin vào quảng cáo “nổ” công dụng mà mua TPCN về dùng như thuốc chữa bệnh, điều này vô hình trung cướp mất cơ hội chữa trị kịp thời của không ít bệnh nhân, để lại hậu quả khó lường, nhất là đối với bệnh nhân ung thư, tai biến mạch máu não, suy thận, gan... Vì vậy, vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng được cho là hành vi vi phạm pháp luật, trái với quy tắc xử sự chung theo quy định của Luật Quảng cáo hoặc các văn bản pháp luật khác có liên quan, gây ảnh hưởng đến xã hội. Liên quan đến sản phẩm OvaQ Plus, Cục ATTP đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành. Khi có kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên website của Cục và Cổng công khai y tế.n Tăng chất lượng buồng trứng cải thiện khả năng sinh sản của nữ giới giúp họ luôn khỏe mạnh và dễ dàng có con. Để có buồng trứng tốt, chị em nên có chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng, nhiều rau lá, trái cây, các loại hạt, thịt và cá. Bổ sung các chất dinh dưỡng quan trọng là sắt, chất xơ, carbohydrate, chất béo không bão hòa đơn, protein thực vật, sữa giàu chất béo, nhiều vitamin và axit folic. Một số thực phẩm hỗ trợ kích thích trứng rụng hiệu quả, gồm: Hải sản: Các loại cá có dầu là nguồn cung cấp axit béo omega-3 dồi dào giúp điều chỉnh quá trình rụng trứng, cải thiện chất lượng trứng và thậm chí trì hoãn sự lão hóa của buồng trứng. Phụ nữ đang cố gắng thụ thai nên ăn khoảng 300-350g hải sản mỗi tuần. Các loại hải sản nên chọn là cá ngừ đóng hộp, cá hồi, tôm, cá tuyết, cá rô phi và cá da trơn… Sản phẩm từ sữa nguyên kem: Sữa nguyên kem rất giàu chất béo bão hòa và là nguồn cung cấp các vitamin tan trong chất béo, bao gồm vitamin A, E, D, K và K2. Tất cả các chất này đều có lợi trong việc kích trứng rụng tự nhiên, tăng khả năng thụ thai. Các loại đậu: Đậu nành, đậu lăng, đậu đen, đậu rồng… là nguồn cung cấp chất xơ và folate tuyệt vời, cả hai đều rất quan trọng để duy trì sự cân bằng nội tiết tố lành mạnh. Hơn nữa, các loại đậu còn chứa nhiều protein thúc đẩy quá trình rụng trứng sớm hơn. Rau lá xanh đậm: Chưa ham lượng axit folic cao, cùng với chât săt va vitamin C rât tôt cho viêc nuôi dương tinh trung va trưng khoe manh. Cải xoăn, rau bina, cải bẹ… còn chứa các chất dinh dưỡng cần thiết cho phụ nữ mang thai như canxi, sắt và folate, giúp phòng ngừa các dị tật bẩm sinh ở thai nhi. Một số thực phẩm nên tránh khi chuẩn bị thụ thai là thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đường nhân tạo, nước ngọt có đường, nước tăng lực… HÀ TƯỜNG Thựcphẩm tăngchất lượng trứng Những quảng cáo “nổ” về công dụng thần kỳ của TPCN có thể cướp mất cơ hội chữa trị kịp thời của không ít bệnh nhân, để lại hậu quả khó lường, nhất là đối với bệnh nhân ung thư, tai biến mạch máu não, suy thận, gan... vô sinh nữ, biểu hiện thông qua một số bệnh lý. Các triệu chứng bao gồm: Đau trong kỳ kinh (đau lưng, đau vùng chậu và chuột rút); kỳ kinh bất thường (lượng máu nhiều hoặc ít hơn bình thường); chu kỳ kinh nguyệt quá dài (35 ngày trở lên), quá ngắn (dưới 21 ngày), không đều hoặc không có kinh. Vô sinh nữ còn liên quan đến vấn đề hormone. Các triệu chứng bao gồm, nhiều mụn trứng cá; thay đổi ham muốn và giảm ham muốn tình dục; lông mọc ở môi, ngực, cằm; rụng tóc; tăng cân. Các dấu hiệu vô sinh nữ khác như chất dịch màu trắng đục bất thường từ núm vú; đau khi quan hệ; yếu tố cân nặng có liên quan đến vấn đề hormone ở nữ giới. NHẬT HÀ chữavôsinh?

